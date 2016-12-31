الإيطالي زازا يقترب من الإنضمام لـ فالنسيا

اقترب المهاجم الإيطالي الدولي سيموني زازا، المعار لصفوف ويست هام يونايتد الإنجليزي من يوفنتوس الإيطالي، من الرحيل عن النادي اللندني خلال سوق الانتقالات الشتوية القادم في يناير المقبل إلى فالنسيا الإسباني.

ووفقاً لما نشرته شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية، بات زازا، الذي لم يقدم المستوى المأمول منه خلال النصف الأول من الموسم منذ ارتدائه قميص “الهامرز” الصيف الماضي، على أعتاب الرحيل لليغا الإسبانية عبر بوابة فالنسيا.

وانضم زازا (25 عاماً) من “البيانكونيري” على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أفضلية الشراء مقابل دفع 17 مليون جنيه إسترليني إذا ما خاض اللاعب عدداً معيناً من المباريات.

وأفاد نفس المصدر أن النادي الإيطالي على استعداد للتفاوض مع فالنسيا بنفس شروط العقد الذي وقعه مع ويست هام من قبل: إعارة مع أفضلية الشراء النهائي في حالة خوض اللاعب عدد مباريات معينة.