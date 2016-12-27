الإيطالي كونتي .. المعشوق الجديد لجماهير تشيلسي

دائماً ما كان لجوزيه مورينيو مكاناً خاصاً لدى مشجعي تشيلسي، لكن المدير الفني الجديد الإيطالي أنطونيو كونتي، بدأ يتسلسل إلى قلوب جماهير الـ”بلوز”، في ظل النتائج والحنكة الخططية التي يقود بها الفريق نحو الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

والفوز 3-0 على بورنموث أمس الإثنين، هو الانتصار 12 على التوالي في الدوري، وهو رقم قياسي للفريق ويعزز صدارته لجدول الترتيب بفارق 7 نقاط أمام أقرب منافسيه.

ولم يتوقع الكثيرون أن تسود تلك السعادة ملعب ستامفورد بريدج في عطلات عيد الميلاد، عندما كان تشيلسي متأخراً 0-3 أمام آرسنال بعد الشوط الأول في الدوري بإستاد الإمارات 24 سبتمبر (أيلول) الماضي، وبدأت الجماهير حينها تشكك في قدرة كونتي على الفوز باللقب.

وتعلم المدرب الإيطالي من تلك المباراة وأجرى تغييراً جذرياً باللعب بطريقة 3-4-3 واعتمد على الوافد الجديد ماركوس ألونسو على الجانب الأيسر.

وبتأقلم اللاعبين سريعاً على طريقة اللعب الجديدة لم تهتز شباك تشيلسي في الشوط الثاني وفاز بكل مباراة منذ ذلك الحين وهو يلعب بهذا الأسلوب.

وبغياب دييغو كوستا ونغولو كانتي عن مباراة الإثنين للإيقاف كان من المتوقع أن يلعب ميشي باتشواي، الذي تعاقد معه النادي مقابل 33 مليون جنيه إسترليني (40.54 مليون دولار) في التشكيلة الأساسية في خط الهجوم.

ولكن المدرب فاجأ الجميع باللعب بدون رأس حربة صريح وكانت النتيجة أداء هجومياً رائعاً من الإسباني بيدرو الذي سجل هدفين، والبلجيكي إيدن هازارد الذي هز الشباك من ركلة جزاء، والبرازيلي ويليان.