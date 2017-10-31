الاتحاد الآسيوي يغرم الهلال والأهلي مالياً

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مجموعة من القرارات الجديدة، وذلك خلال اجتماعها الذي عقد في مقر الاتحاد بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وقررت اللجنة تغريم الأهلي والهلال السعوديين والعين الإماراتي 20 ألف دولار، بسبب عدم إتاحة لاعبيها من أجل إجراء المقابلات بعد مباريات الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا 2017، وذلك بحسب التزامات الأندية الإعلامية في المادة 3-3-9 (الأندية والاتحادات الوطنية المشاركة) في تعليمات دوري أبطال آسيا 2017.

وقررت اللجنة تحذير اتحاد هونغ كونغ لكرة القدم، بسبب سلوك جماهيره في مباراة تصفيات كأس آسيا أمام ماليزيا بتاريخ 10 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، على إستاد هونغ كونغ، بعدما قامت مجموعة من الجماهير بالتصفير أثناء عزف النشيد الوطني، بما يخالف المادة 65-1 (سلوك الجمهور) ولائحة الاضباط والأخلاق، وفي حالة تكرار هذه المخالفة فإنه سيتم فرض عقوبات شديدة.

وتقرر أيضاً تغريم الاتحاد الماليزي لكرة القدم مبلغ 30 ألف دولار، بسبب سلوك الجماهير في دوري ألعاب جنوب آسيا خلال المباراة أمام بروناي بتاريخ 14 أغسطس الماضي، والمباراة أمام سنغافورة في 16 من الشهر نفسه، إذ خالفت الجماهير المادة 58-1 (التعصب) والمادة 65-1 (سلوك الجمهور).