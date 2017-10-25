الاتحاد الإنجليزي يرد على إنتقادات غوارديولا

دافع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن نفسه، اليوم الأربعاء، أمام الانتقادات التي وجهها مدرب فريق مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، للكرة المستخدمة في النسخة الحالية لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ووصف غوارديولا الوضع بأنه “غير مقبول”، مشيراً إلى أن الكرة التي استخدمت في لقاء سيتي مع ولفرهامبتون أمس الثلاثاء، بالدور الرابع للمسابقة “ليست جيدة”.

وكان مانشستر سيتي تأهل إلى دور الثمانية للبطولة عقب فوزه بركلات الترجيح على ضيفه ولفرهامبتون، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وتختلف الكرة المستخدمة في البطولة عن التي يتم استخدامها في بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، غير أن رابطة المحترفين الإنجليزية شددت على أنها تستوفي جميع المعايير اللازمة.

وذكرت الرابطة في بيان: “الكرة المستخدمة في البطولة هذا الموسم، تتوافر بها جميع المواصفات الفنية المطلوبة”.

وأكدت الرابطة: “يتم اختبار كل كرة وفقاً لبرنامج الجودة الذي وضعه الاتحاد الدولي للعبة “فيفا” وتتوفر فيها المعايير الخاصة به”.

وتابعت: “جميع الكرات المستخدمة حالياً في مباريات البطولة تتوفر فيها تلك المعايير”.

وقال غوارديولا، عقب المباراة، إن “جميع لاعبيه كانوا يعانون خلال اللقاء من حالة الكرة”.

وشدد المدرب الإسباني: “الكرة لم تكن مقبولة في مسابقة منذ هذا الطراز الرفيع”.

وأضاف غوارديولا “إننا نلعب بكرة مختلفة، ليست نايكي ولا أديداس، لا أعرف، إنها علامة تجارية مختلفة، ومن غير المقبول أن نلعب بتلك الكرة، إنها كرة غير ملائمة للمباريات الاحترافية، إنها سيئة حقاً”.

وكشف اتحاد الكرة الإنجليزي أنه سوف يبحث الوضع مع غوارديولا قبل انطلاق مباريات دور الثمانية بالمسابقة.