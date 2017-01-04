الاتحاد الإنجليزي يرفع الطرد عن لاعب وست هام

قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم طعناً تقدم به وست هام يونايتد المنافس في الدوري الممتاز ضد إيقاف لاعب الوسط سفيان فيغولي 3 مباريات، بما يمكنه من المشاركة أمام مانشستر سيتي في الدور الثالث من كأس الاتحاد، الجمعة المقبل.

وأشهر الحكم مايك دين البطاقة الحمراء للاعب الجزائري في الدقيقة 15، إثر التحامه مع المدافع فيل جونز في الخسارة 0-2 أمام مانشستر يونايتد، الإثنين الماضي.

واعتبر مدرب وست هام سلافن بيليتش أن قرار طرد فيغولي كان قاسياً في هذا التوقيت، قائلاً إن جونز ارتكب مخالفة وإن ناديه سيطعن على القرار.

وذكر وست هام في بيان: “نؤكد أن لجنة المسابقات بالاتحاد الإنجليزي دعمت مطلبنا باعتبار طرد اللاعب غير مستحق.. وبات اللاعب الجزائري متاحاً للمشاركة أمام مانشستر سيتي في إستاد الإمارات في الدور الثالث بكأس الاتحاد، ومواجهتي كريستال بالاس وميدلسبره في الدوري الممتاز”.