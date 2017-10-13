الاتحاد السعودي يكف يد عضو لجنة الحكام محمد سعد بخيت

التزاما بتطبيق النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم وانطلاقا من مبادئ النزاهة والشفافية في العمل أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم قرار يقضي بكف يد الموظف في الاتحاد السعودي لكرة القدم وعضو لجنة الحكام الرئيسية محمد سعد بخيت البقمي عن العمل وإعفائه من منصبه جراء المخالفات المالية والإدارية المنسوبة إليه والرفع بملفه إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ويأتي القرار بناء على ما رفعه رئيس لجنة الحكام الرئيسية السيد مارك كلاتنبيرغ إلى الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم المتضمن وجود عدد من المخالفات المالية والإدارية المرتكبة من قبل المذكور، وحيث أحالت الأمانة العامة بالاتحاد السعودي لكرة القدم إلى الإدارة القانونية بالاتحاد للتحقيق مع المذكور فيما نسب إليه وما أثبتته التحقيقات ومن خلال المستندات وجود عدد من المخالفات الإدارية والمالية بتجاوزه الصلاحيات الممنوحة نظاما لرئيس مجلس إدارة الاتحاد وصلاحيات الأمانة العامة فقد قرار الاتحاد بشأنه.

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