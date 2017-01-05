الاتحاد الفرنسي يوقف بالوتيلي ويونس بلهندة

أعلن نادي نيس الفرنسي، اليوم الخميس، أن مهاجمه الإيطالي ماريو بالويتلي سيغيب عن مباراتين، وزميله المغربي يونس بلهندة عن واحدة، لإيقافهما بعد طردهما في مباراة فريقهما ضد بوردو في ديسمبر الماضي.

وقال رئيس النادي الجنوبي جان بيار رفيير الذي رافقه اللاعبان في جلسة الاستماع، اليوم الخميس، تعليقاً على القرار: “إنه منطقي”.

وطرد بالوتيلي وبلهندة توالياً من المباراة التي أقيمت في 21 ديسمبر الماضي، وانتهت بالتعادل 0-0، الأولى لركله منافسه والثاني لتلفظه بكلمات بذيئة إثر تلك الحادثة.

ولن تؤثر العقوبة تحديداً على بلهندة المصاب، والذي سيغيب عن صفوف المنتخب المغربي في كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في 14 يناير الجاري في الغابون، أما بالوتيلي فسيغيب عن المباراة ضد لوريان في دور الـ32 لكأس فرنسا الأحد، وعن مواجهة متز في الدوري المحلي في 15 الجاري.