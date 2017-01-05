الاتحاد يخاطب الفيفا لمعرفة القضايا على الأندية السعودية

رسلت الأمانة العامة في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم ظهر اليوم الخميس خطابا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” تطلب من خلاله الافادة عن كافة القضايا المتعلقة بالأندية السعودية لدى “الفيفا”.

كما طالبت الأمانة العامة في خطابها المرسل إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم بإشعارهم بكافة الشكاوى المقدمة ضد الأندية السعودية أو أي من القرارات التي اتخذت في حق الأندية من أجل مناقشتها داخل غرفة العمليات التي تم تشكيلها في اجتماع مجلس ادارة الاتحاد العربي السعودي الأول لكرة القدم برئاسة الأستاذ ياسر المسحل نائب رئيس الاتحاد.