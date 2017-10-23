الاتحاد يقرر الإستعانة بالحكام الأجانب

أوضح رئيس الاتحاد حمد ‏بن سليمان الصنيع بأن نادي الاتحاد قرر الاستعانة بطواقم تحكيمية اجنبية لإدارة مباريات الفريق الأول لكرة القدم المقبلة.

مثمنا الدعم الكبير الذي تحظى به أندية الوطن من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الاستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ وحرص معاليه على الارتقاء بمستوى المنافسة عبر اعتماد مبدأ تساوي الفرص أمام الجميع.

من ناحية أخرى شهدت غرفة تبديل الملابس بملعب النادي قبل بداية الحصة التدريبية مساء اليوم اجتماعا ضم جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بما فيهم اللاعبون المصابون لمناقشة الوضع العام للفريق على ضوء النتائج الغير مرضية في المباريات الماضية.

واتسم الاجتماع بالوضوح وروح المسؤولية من الجميع وذلك لمعالجة تدني المستوى واعادة الفريق إلى وضعه الطبيعي، وتعاهد اللاعبون على تغيير الصورة بداية من اللقاء القادم أمام القادسية متفقين على تقديم افضل ما لديهم لإسعاد جماهير النادي.

وقدم حمد بن سليمان الصنيع رئيس مجلس إدارة النادي باسمه ونيابة عن زملائه أعضاء مجلس الادارة الشكر والامتنان لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة معالي الاستاذ تركي بن عبدالمحسن ال الشيخ على الدعم اللامحدود الذي يقدمه معاليه لأندية الوطن وثقة معاليه الكريمة في رؤساء الأندية السعودية ودعمهم في سعيهم لتحقيق الأهداف المنشودة منهم، مؤكدا أن هذه الثقة ستدفع الجميع الى بذل المزيد من الجهد لخدمة الكيان الاتحادي، وتقديم كل ما من شأنه الاسهام في تطوير ورقي رياضة الوطن وفقا للمنهجية الموضوعه من معاليه والتي تهدف الى اعادة الرياضة السعودية الى القمة في جميع المحافل الإقليمية والقارية والعالمية.