الاتحاد يكشف حجم ديونه في الجمعية الاستثنائية

عقدت مساء اليوم الجمعية العمومية الاستثنائية لنادي الاتحاد بحضور مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمحافظة جدة الأستاذ أحمد بن محمد نور روزي وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية, في بداية الجمعية تحدث رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ حمد بن سليمان الصنيع الذي رحب بالحضور وقدم الشكر لمعالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة لإقراره الشفافية والوضوح في كافة الأندية بمطالبته بعقد الجمعيات العمومية الاستثنائية لتوضيح الموقف المالي والإداري أمام أعضاء الجمعية ومحبي النادي.

ووعد رئيس النادي الجميع بأن مجلس الإدارة سوف ينتهج الشفافية الكاملة في إيضاح كافة الجوانب المالية والإدارية وهو ما سيكون ركيزة أساسية في الخطاب الإعلامي للنادي خلال المرحلة المقبلة, مؤكدا بأن أبواب النادي ستظل مفتوحة أمام الجميع وأنه وزملائه في مجلس الإدارة يتمنى منهم أن لا يبخلوا على المجلس بالنصيحة الصادقة والنقد البناء الذي يهدف للارتقاء بنادينا إلى الأفضل دائما.

عقب ذلك استعرض امين عام النادي الأستاذ سعيد باوزير الموقف الإداري للنادي حيث أوضح بأن مجلس الإدارة جدد الثقة في المدرب التشيلي لويس سييرا والجهاز الفني المساعد له, كما تم التعاقد مع لاعب اجنبي لدعم فريق كرة السلة, ولاعب اجنبي لدعم فريق كرة الطائرة, وتم التعاقد مع المدرب علي قواسمي من الجزائر لتدريب فريق العاب القوى والتعاقد مع المدرب التونسي ياسين المحواشي لتدريب الفئات السنية لفريق كرة الطاولة.

وأشار في ختام حديثه بأن مجلس ا لإدارة سوف يقوم بتطوير وتهيئة كافة إدارات النادي وفقا للأنظمة الإدارية والمحاسبة السليمة.

ثم استعرض امين الصندوق الدكتور أحمد السقاف الوضع المالي للنادي على النحو التالي

مجموع العجز التراكمي لعام 2015 – 2016 بلغ 249,040,655 ريال فيما بلغ العجز التراكمي لعام 2016 – 2017م 255,371,714 ريال.

بلغ إجمالي الذمم الدائنة قصيرة الأجل إلى تاريخ 30 يونيو 2017م 247,513,753ريال.

بلغ إجمالي إيرادات النادي لعام 2016 – 2017م حتى تاريخ 30 يونيو 2017م 151,555,034 ريال.

وخلال الفترة من 1 يوليو 2017 وحتى تاريخ 30سبتمبر 2017م

بلغ إجمالي الذمم الدائنة قصيرة الاجل 246,361,391 ريال

بلغ إجمالي إيرادات النادي 46,901,998 ريال

تم إنهاء 21 قضية خارجية على النادي وتسوية 14 قضية أخرى فيما تبقى 7 قضايا منظورة وبلغ مجموع المبالغ المتبقية للقضايا 125.241.287ريال

بلغ اجمالي القضايا الداخلية على النادي 36 قضية بقيمة 62.456.947

بلغ اجمالي القضايا التجارية على النادي 9.075.950

ثم فتح باب النقاش أمام أعضاء الجمعية العمومية حيث تمت الاجابة على كافة الاستفسارات من قبل رئيس النادي وأمين الصندوق بكل شفافيه ووضوح ، حازت على إعجاب وتقدير معظم أعضاء الجمعية الحاضرين للاجتماع .