الاتفاق يبدأ استعداداته لمواجهة غلطة سراي

يخضع مهاجم فريق الاتفاق صالح العمري، للعلاج في عيادة النادي تحت إشراف الجهاز الطبي، وذلك بعد تعرضه للإصابة في مفصل القدم في مباراة فريقه الماضية أمام النصر ببطولة الدوري.

وطمأن الجهاز الطبي مدرب الفريق الإسباني خوان كارلوس غاريدو على إصابة اللاعب التي لن تعيقه عن دخول التدريبات الجماعية والتي بدأت اليوم الأربعاء، بعدما خضع اللاعبون لراحة لمدة يومين.

ويستعد الاتفاق خلال فترة توقف الدوري السعودي لخوض مواجهته الودية أمام غلطة سراي التركي في التاسع من يناير الجاري، وقبل أن يلاقي ضمك في دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين في الـ18 من الشهر نفسه.