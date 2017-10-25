الاتفاق يخطف ثلاث نقاط ثمينة من الفيحاء

وضع الاتفاق حدا لنتائجه المهتزة، في بطولة الدوري بعدما حقق انتصاره الثاني في المسابقة هذا الموسم، عقب فوزه الثمين 2/1، على مضيفه الفيحاء، اليوم الأربعاء، في افتتاح المرحلة الثامنة للبطولة.

وارتفع رصيد الاتفاق، الذي استعاد نغمة الانتصارات، التي غابت عنه في مبارياته الست الماضية، إلى ثماني نقاط في المركز العاشر، مؤقتا، لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند ست نقاط في المركز الثاني عشر، (الثالث من القاع) مؤقتا.

وبادر ماجد الخيبري بالتسجيل للاتفاق في الدقيقة 65، قبل أن يتعادل عبدالله السالم للفيحاء، في الدقيقة 70.

ولم يهنأ الفيحاء بتعادله طويلا، بعدما أحرز خوان ميجيل كاييخون الهدف الثاني للاتفاق، في الدقيقة 72، ليقود فريقه لحصد ثلاث نقاط ثمينة.