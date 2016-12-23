الاتفاق يضع برنامج خاص لمواجهة النصر

وضع مدرب الاتفاق الإسباني خوان كارلوس برنامجاً خاصاً لستة من لاعبي الفريق لتطبيقه طوال الأسبوع المقبل الذي يسبق مواجهة النصر المقررة يوم السبت المقبل ضمن الجولة الـ 15 لدوري (جميل) للمحترفين.

وسيبدأ لاعبي الفريق محمد الكويكبي، وحسن الحبيب، وناصر العبدلي، وعمر السنين، وصالح العمري، والحارس أحمد الكسار برنامجاً خاصة سيخضعون من خلاله لتدريبات بدنية وفنية وفق البرنامج الذي سلمه جاريدو لمعاونيه.

وأخضع المدرب الأسباني لاعبيه للراحة اليوم الجمعة بعد أدائهم مباراة الأهلي حيث سيبدأ التحضير لمواجهة النصر غداً (الأحد) على ملعب عبدالله الدبل بنادي الاتفاق.

ومن المقرر أن يبدأ جاريدو التركيز على اختيار اللاعب البديل للاعب الوسط محمد كنو لتعويض غيابه المقرر عن مواجهة النصر لحصوله على ثلاث بطاقات صفراوات.