الباطن يهزم الاتفاق بثلاثية ويصعد للصدارة

صعد الباطن، لمزاحمة الهلال في صدارة الدوري السعودي لكرة القدم، بعد أن تغلب على الاتفاق (3-1) اليوم السبت، في الجولة السادسة من البطولة.

تقدَّم الاتفاق بهدف سجله خوان ميجيل كاييخون في الدقيقة (12)، وتعادل جوناثان بينتيس للباطن بالدقيقة (35)، وأضاف لويس باولو الهدف الثاني (61)، قبل أن يختتم سلطان محمد المسرحي أهداف الباطن (69).

ورفع الباطن، رصيده لـ13 نقطة متساويًا مع الهلال بصدارة الترتيب بفارق 3 نقاط، أمام الأهلي صاحب المركز الثالث، الذي يلتقي مع الشباب في وقت لاحق من اليوم.



وتوقف رصيد الاتفاق عند 4 نقاط في المركز الـ13.