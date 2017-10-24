البدء بالاستعانة بالصافرة الأجنبية من الجولة العاشرة

سعيا من الاتحاد السعودي لكرة القدم في رفع مستوى التنظيم لقرار السماح بالاستعانة بطواقم التحكيم الأجنبي بعدد مفتوح في مباريات الدوري السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين لهذا الموسم، وستهيلا لعملية استقطابهم وفق المعايير المرتبطة بكفاءة الحكام المستقطبين، والآليات المتبعة التي تحدد مدة الطلب والمقررة سابقا بحد أدنى لا يقل عن 15 يوما للفريق المستضيف و12 يوما للفريق الضيف، وبعد التنسيق مع رئيس لجنة الحكام حول كافة التصورات المتعلقة بصعوبة البدء بتطبيق القرار مع بداية الجولة التاسعة لتتالي الطلبات”.

وقد اعتمد الاتحاد السعودي تطبيق القرار ابتداء من الجولة العاشرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، والتي ستبدأ يوم الخميس المقبل، مع استمرار فترة طلب الحكام بذات المدة المقررة سابقا”.