البرازيلي إدواردو يكشف سر تألقه مع الهلال

لطالما كانت العلاقة وطيدة بين نادي الهلال السعودي واللاعبين البرازيليين الذين وضعوا بصمتهم في الملاعب السعودية، ولعبوا دوراً مهماً في قيادة الفريق إلى الألقاب المحلية والقارية منذ أيام النجم الكبير ريفيلينو، الذي أنهى مسيرته الكروية مع الهلال بعدما شارك في نهائيات كأس العالم ثلاث مرات.

وعندما حطّ لاعب الوسط البرازيلي كارلوس إدواردو الرحال في الرياض للإنضمام إلى صفوف الهلال في يوليو (تموز) 2015 قادماً من بورتو البرتغالي، كانت الجماهير العريضة لنادي “الزعيم” تأمل بأن يسير البرازيلي على خطى مواطنيه الذين تألقوا مع الزعيم.

وسُرعان ما خطف إدواردو قلوب هؤلاء الأنصار في مباراته الأولى مع الفريق، بعدما سجّل هدفاً ليقود الهلال للفوز على غريمه التقليدي النصر في كأس السوبر السعودي في المباراة التي أُقيمت على ملعب لوفتوس رود في العاصمة الإنجليزية لندن.

ولدى سؤاله عن مسيرته في الهلال، قال اللاعب: “لا يوجد سر معيّن فالعمل والإعداد والتحضيرات للموسم بقيادة الجهاز الفني كانت مميزة وقوية للظهور في كافة الإستحقاقات بالوجه الأمثل، ومنها تقديم أداء مميز في منافسات دوري أبطال آسيا مقرونةً بنتائج إيجابية”.

وأضاف إدواردو: “العمل ليس فردياً فهو عمل مجموعة، وأنا فرد من ضمن مجموعة في الفريق وذلك ساعدني للتألق”.

ويبدو كارلوس إدواردو، الذي شارك مع بورتو في الدوري الأوروبي، قريباً من التأهل مع الهلال إلى نهائي أكبر بطولة آسيوية للأندية، إذ يدخل العملاق السعودي إياب نصف نهائي البطولة أمام بيروزي الإيراني بأريحية كبيرة، بعد فوزه بمباراة الذهاب برباعية نظيفة.

وقال إدواردو: “سنعمل بكل قوة وتركيز لتحقيق ما نهدف إليه، والعمل على ذلك من خلال التحضيرات التي تسبق المواجهة، بيروزي فريق قوي وسبق لنا مواجهته ولكن بالإرادة والتصميم سنسعى لتخطي المرحلة للوصول الى نهائي البطولة”.

في مرحلة المجموعات، كان كارلوس إدواردو على موعد مع الشباك عندما سجّل أول هدف له في البطولة في أولى مباريات الهلال، قبل أن يسجّل هدفين آخرين بمرحلة المجموعات وهدف في دور الستة عشر، فيما سجّل ثلاثية في إياب ربع النهائي أمام العين الإماراتي، ليتم اختياره أفضل لاعب في جولة الإياب من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وعاد إدواردو بالذاكرة إلى المباراة الأولى في البطولة الآسيوية، وقال: “مباراتنا أمام بيروزي في مرحلة المجموعات كانت قوية وانتهت بالتعادل، وأتذكر جيداً هدفي بالرأس في توقيت مهم”.

ويبتعد كارلوس إدواردو حالياً بهدفين فقط عن متصدّر ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا ومواطنه هالك الذي سجّل 9 أهداف في صفوف شنغهاي أس آي بي جي الصيني.

ولكن إدواردو لا يهتم كثيراً إلى الأرقام الفردية، إذ يطمح إلى مساعدة الفريق للوصول إلى نهائي البطولة القارية، وبعد ذلك المشاركة في كأس العالم للأندية في الإمارات.

وأضاف اللاعب البرازيلي: “ما يهمني هو عبور الفريق إلى المباراة النهائية وتحقيق البطولة الآسيوية أكثر من تحقيق لقب الهداف أو أي لقب شخصي، تواجدي داخل منظومة الفريق من أجل خدمة المجموعة وخدمة الكيان وإسعاد جماهيره التي غمرتني بالدعم والمحبة”.