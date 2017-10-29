البرازيلي باولينيو: أستغل كل دقيقة في برشلونة

قال البرازيلي باولينيو، صاحب هدف من الثنائية النظيفة التي فاز بها فريقه برشلونة على أتلتيك بلباو في الليغا، إنه يستغل كل لحظة يعيشها في الفريق الكتالوني الذي انضم له هذا الصيف.

وصرح باولينيو، عقب المباراة التي أقيمت بملعب “سان ماميس” في إطار الجولة العاشرة من الدوري الإسباني: “استغل كل لحظة في برشلونة سواء كانت 5 أو 10 أو 20 دقيقة. أحظى بثقة زملائي وأعمل لتقديم أداء جيد”.

وعن هدفه قال: “بالتأكيد أنا سعيد بالهدف، لكن الأهم هي النقاط الـ3 في مباراة كانت صعبة للغاية، ضغط فيها الخصم كثيراً في الشوط الثاني”.

وعزز البرسا صدارته لليغا ورفع رصيده إلى 28 نقطة، متقدماً بـ4 نقاط على فالنسيا الوصيف.