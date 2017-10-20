البرازيلي روبرتو كارلوس: هذا النادي لا مثيل له

قال لاعب ريال مدريد الإسباني السابق، البرازيلي روبرتو كارلوس، الذي يشغل أيضاً منصب سفير النادي إنه لا يوجد فريق بنفس “خبرة وجودة” النادي “الملكي” في الوقت الحالي.

وقال كارلوس أثناء مشاركته في حدث نظمته مؤسسة ريال مدريد إن النادي مرشح قوي للفوز بدوري الأبطال هذا العام، ليصبح الثالث له على التوالي وهو الأمر الذي لم يسبق لأي فريق تحقيقه في النظام الحالي للبطولة.

وصرح اللاعب: “اللاعبون يقدمون مستوى مرتفع للغاية، لا أعتقد أنه يوجد فريق بنفس الخبرة والقدرة والجودة الموجودة لدينا، ريال مدريد يسير نحو لقب جديد”.

واعتبر كارلوس إنه يجب تهنئة رئيس النادي، فلورنتينو بيريز “على ما يقوم به”، حيث أضاف: “الآخرون يحاولون تأهيل فرق لمحاولة الفوز، نحن لدينا فريق فائز وكامل التأهيل”.

من ناحيته أبدى أسطورة ريال مدريد الفائز بستة ألقاب في كأس أوروبا (المسمى القديم لدوري الأبطال) باكو خينتو، اتفاقه مع اللاعب البرازيلي السابقة.

وصرح خينتو: “نمتلك لاعبين نحب رؤيتهم، هم موجودون لامتاعنا كل يوم، يجب أن تستمر المسيرة ونحصد المزيد من الألقاب”.