البرازيلي كاكا .. خسارة ودموع في ليلة الوداع

البرازيلي كاكا .. خسارة ودموع في ليلة الوداع
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للكاتب :الجماهير - د ب أ    |    0 مشاهدة
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خسر النجم البرازيلي ريكاردو كاكا مباراته الأخيرة مع نادي أورلاندو سيتي الأمريكي، بعد سقوطه 0-1 أمام ضيفه كولومبوس، في اللقاء الذي قد يكون الختامي لهذا اللاعب الكبير مع الساحرة المستديرة.

وكان هدف بأقدام المهاجم أولا كامارا كافياً لمنح الفوز لكولومبوس في المباراة، التي جاءت نتيجتها مغايرة لمجريات اللعب.

وبدا التأثر الكبير واضحاً على وجه كاكا قبل صافرة البداية، حيث رصدت عدسات الكاميرات الدموع تنهمر من عينيه.

وفي الوقت الذي لا يزال فيه قراره بالاعتزال بشكل نهائي قيد الدراسة، اعترف نجم ميلان السابق أن العمل كمدرب قد يكون على الأرجح سبيله للبقاء مع كرة القدم.

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نشرت فى : الأخبار العالمية

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