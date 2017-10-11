البرتغالي فيغو مستشاراً في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

للكاتب :الجماهير - أ ف ب | 2 مشاهدة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الأربعاء أن النجم البرتغالي السابق لويس فيغو أصبح مستشارا لديه مكلفا مسائل كرة القدم.

وأوضح الاتحاد أن فيغو (44 عاما) الفائزة بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2000 “سيعمل مع رئيس الاتحاد (السلوفيني) الكسندر تشيفيرين وخلية كرة القدم على الأوجه الفنية للعب وكذلك قوانين اللعب”.

وصرح أليكسندر سيفرين، رئيس يويفا “فيجو كان لاعبا رائعا، واتسمت تصرفاته بالمثالية سواء داخل الملعب أو خارجه”.

وأضاف سيفيرين “إنه شخصية تحظى باحترام كبير، ويسرني للغاية أن ينضم إلى فريقنا، وستكون خبرته الهائلة في كرة القدم ذات قيمة كبيرة للغاية بالنسبة ليويفا”.

بدوره، قال فيغو في البيان الصادر عن يويفا “كرة القدم علمتني الكثير وأنا متعطش لأن أرد لها شيئا ما”.

وترشح النجم البرتغالي عام 2015 لمنصب رئيس الفيفا في مواجهة الرئيس السابق السويسري جوزيف بلاتر، قبل ان يسحب هذا الترشيح عشية الانتخابات.