البرتغالي فيغو: ميسي لم يعد يفاجئني

امتدح لاعب كرة القدم البرتغالي السابق، لويس فيغو، المستشار الشخصي لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين، الأداء الذي قدمه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع منتخبه أمام الإكوادور وتسجيله لهاتريك قاد به بلاده للتأهل لمونديال روسيا 2018.

وصرح فيغو لإذاعة كادينا كوبي الإسبانية: “ميسي لم يعد يفاجئني، عودنا على هذا الأداء مباراة بعد مباراة، الناس التي تفهم كرة القدم لم تكن تشك في تأهل الأرجنتين”.

وكانت الأرجنتين بحاجة للفوز خارج أرضها أمام الإكوادور التي تقع عاصمتها على ارتفاع نحو ثلاثة آلاف متر فوق سطح البحر، وبتسجيل ميسي لثلاثة أهداف قاد “التانغو” للفوز 3-1 والتأهل كثالث في ترتيب جدول التصفيات خلف البرازيل وأوروغواي.

وأبدى فيغو خلال حديثه دعمه لتطبيق تكنولوجيا “حكم الفيديو المساعد” في كرة القدم.

وصرح: “من الهام أن تتطور التكنولوجيا في عالم كرة القدم وأن تزيل الأخطاء”، في إشارة لتكنولوجيا الإعادة التلفزيونية للتأكد من تجاوز الكرة من عدمه لخط المرمى، وهي المبادرة التي يرغب في الترويج لها انطلاقاً من منصبه المؤسسي الجديد في يويفا.

وأضاف نجم ريال مدريد السابق: “سأكون مساعداً لتشيفرين في كل ما يتعلق بكرة القدم، النواحي الفنية وقوانين اللعبة وتطوير القواعد”.