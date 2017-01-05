البرتغالي ماركو سيلفا يقترب من تدريب هال سيتي

للكاتب :الجماهير - د ب أ | 1 مشاهدة

يستعد نادي هال سيتي المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لتنصيب البرتغالي ماركو سيلفا في منصب المدير الفني للفريق.

وأقال هال سيتي أمس الأول الثلاثاء، مدربه مايك فيلان بعدما عجز الفريق عن تحقيق أي انتصار في آخر شهرين.

وتولى فيلان المدافع السابق لمانشستر يونايتد تدريب هال سيتي لأقل من 3 أشهر، لكن مسيرته جاءت سلبية حيث يحتل الفريق المركز الثاني من القاع في جدول الترتيب.

ووفقاً لشبكة سكاي سبورتس فقد أجرى سيلفا مباحثات مع هال سيتي أمس الأربعاء، بهدف تولي منصب المدير الفني للفريق، إذ سيصبح ثالث مدرب لهال سيتي منذ الصعود للدوري الممتاز في مايو الماضي.

ولم يشغل سيلفا أي منصب منذ رحيله عن تدريب أولمبياكوس لأسباب خاصة في الصيف الماضي، بعدما قاد الفريق للقب الدوري اليوناني للمرة الثالثة والأربعين في تاريخه.

وقضى سيلفا (39 عاماً) 3 أعوام مع أشتوريل وقاده للصعود للدوري البرتغالي الممتاز في موسم 2012/2011 وحصل على لقب أفضل مدرب في ذلك الموسم.

ورحل سيلفا عن أشتوريل لتدريب سبورتينغ لشبونة في 2014 لكنه تعرض للإقالة في 2015 بعد الفوز مع الفريق بلقب كأس البرتغال.