التحقيق مع القطري ناصر الخليفي في سويسرا

بدأ الإدعاء السويسري استجواب الرئيس التنفيذي لمجموعة “بي. إن” الإعلامية المملوكة لجهات قطرية، اليوم الأربعاء، ضمن تحقيقات جنائية تتعلق ببيع حقوق بث كأس العالم.

وأكد المتحدث باسم مكتب المدعي العام السويسري، أندريه مارتي، بدء استجواب الخليفي، وقال إنه سيستمر لعدة ساعات “بسبب الأمور المتعلقة بالترجمة والعديد من الأسئلة”.

وقال مكتب المدعي العام السويسري في 12 أكتوبر تشرين الأول إنه يشتبه في أن الأمين العام السابق للاتحاد الدولي (فيفا)، جيروم فالكه، حصل على “امتيازات” من الخليفي على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لكأس العالم 2026 و2030.

ويخضع فالكه، الذي كان الساعد الأيمن لسيب بلاتر عندما كان رئيسا لفيفا، للتحقيقات أيضاً، ونفى الرجلان ارتكاب أي خطأ.

وأضاف مارتي للصحافيين المحتشدين أمام مكتب المدعي العام: “يجب على عالم كرة القدم أن يتحلى بالصبر حتى تظهر نتائج هذا الاستجواب الأول”.