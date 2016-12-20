التعادل يخيم على آخر مباريات 2016 في الدوري الأرجنتيني

خيم التعادل السلبي على لقاء تيغري وأتلتيكو توكومان في ختام الجولة 14 من الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، الأخير هذا العام بالمسابقة.

وسنحت للفريقين العديد من الفرص للتسجيل في المباراة، لكن تألق الحارسين نيلسون مارتين وكريستيان لوتشيتي حال دون دخول أهداف.

ورفع توكومان رصيده إلى 19 نقطة في المركز 13، ليتفوق بنقطة ومركزين عن تيغري.

وقبله نجح كيلميس في الخروج بـ3 نقاط ثمينة على أرضه أمام تيمبرلي بالفوز علي 1-0 سجله غابرييل راميريز قبل 8 دقائق من النهاية.

وتم إيقاف المباراة لـ5 دقائق بسبب شغب من جماهير أصحاب الأرض.

ويتصدر بوكا جونيورز الجدول برصيد 31 نقطة، وذلك بعد الفوز الكبير 4-1 على كولون، وسط حالة من الشك حول مستقبل نجم الفريق، كارلوس تيفيز، المطلوب في شنغهاي شينهوا الصيني.

وطالبت الجماهير ببقاء تيفيز، رغم العرض الضخم المقدم لشرائه من قبل شنعهاي بنحو 80 مليون دولار لموسمين.

فيما يحل نيويلز أولد بويز وصيفاً برصيد 28 نقطة خلف بوكا بـ3 نقاط، بعد فوزه الساحق على سان مارتين 6-1، وخلفه بفارق الأهداف، سان لورنزو، ثم إستوديانتيس رابعاً برصيد 27 نقطة.