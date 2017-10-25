التعاون يكثف تحضيراته استعداداً لمواجهة أحد

كثف التعاون بقيادة المدير الفني البرتغالي ” جوزيه جوميز ” تحضيراته الميدانية استعداداً لمواجهة أحد بعد يوم غدٍ على ملعب مدينة الملك عبدالله ، ضمن الجولة الـ 8 من الدوري السعودي للمحترفين . عقد المدرب محاضرة للاعبين عبر الفيديو استعرض معها بعض الجوانب الفنية المتعلقة بأداء الفريق في المواجهة الماضية.

بدأت التدريبات بعمليات الأحماء ، بعدها طبق الجهاز الفني عدد من الجمل التكتيكية التي ينوي تطبيقها في المباراة . فرض المدرب تمارين خاصة للمدافعين ، تعتمد على الكرات العرضية .

تابع مران اليوم رئيس النادي محمد القاسم و نائبه علي الشايعي و عدد من أعضاء مجلس الإدارة . فيما يؤدي الفريق غداً تمارينه عند الساعة الـ 5:50 مساءً على ملعب النادي .