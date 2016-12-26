الثلاثاء .. الاتفاق و القادسية في قمة الصالات

الثلاثاء .. الاتفاق و القادسية في قمة الصالات
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للكاتب :الجماهير - المنسق الاعلامي    |    2 مشاهدة
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تقام غداً (الثلاثاء) مواجهتان مؤجلتان من الجولة السابعة لمنافسات دوري المجموعات من مسابقة الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي الحالي ، حيث تجمع المواجهة الاولى نادي النهضة بنظيره نادي العلمين على صالة نادي النهضة بالدمام عند الساعة (3:30) ، فيما ستجمع المواجهة الثانية نادي الاتفاق بشقيقه نادي القادسية على صالة الهيئة العامة للرياضة (الخضراء) بالدمام عند الساعة (5:00).

من جهة اخرى تعقد غداً (الثلاثاء) لجنة العاب كرة القدم بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم برئاسة الدكتور صلاح السقاء اجتماعها الدوري في مدينة الدمام وذلك لمناقشة العديد من الملفات التي تهم و تخص لعبة كرة قدم الصالات سواء على صعيد الدوري او المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات و مشاركاته في الاستحقاقات المقبلة.

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نشرت فى : الأخبار المحلية

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