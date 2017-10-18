الثلاثي الرهيب يقود سان جيرمان لسحق أندرلخت

واصل المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا وزميله الفرنسي كيليان مبابي تألقهما في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، وقادا الفريق للانتصار الثالث على التوالي في المجموعة الثانية بالدور الأول لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه الكبير 4-0 على مضيفه أندرلخت البلجيكي اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة واقترب خطوة كبيرة من التأهل للدور الثاني (دور الستة عشر) كما رفع بايرن رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني مقابل 3 نقاط لسلتيك في المركز الثالث ويقبع أندرلخت في المركز الرابع الأخير بلا رصيد من النقاط.

وهز نيمار الشباك للمباراة الثالثة على التوالي في هذه المجموعة بدوري الأبطال، كما سجل زميله مبابي هدفاً وصنع هدفاً ليقودا الفريق إلى الفوز الساحق على أندرلخت.

وأنهى سان جيرمان الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما مبابي وإدينسون كافاني في الدقيقتين الثالثة و44 .

وفي الشوط الثاني، أضاف نيمار والأرجنتيني آنخل دي ماريا الهدفين الآخرين في الدقيقتين 66 و88.