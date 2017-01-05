الجاسم: الأهلي مؤهل للمنافسة على لقب الآسيوية

أكد قائد النادي الأهلي تيسير الجاسم، أن فريقه لم يفقد فرصة المنافسة على لقب الدوري السعودي هذا الموسم.

وقال الجاسم في تصريحات تلفزيونية: “مررنا بظروف مختلفة وصعبة في بداية الموسم، بدأنا مع مدرب مختلف، ولكن الحمد لله نحن لا زلنا في قلب المنافسة، الدوري طويل، أحياناً الأداء لم يكن جيداً ولكن نسعى لتصحيحه طوال الوقت”.

وتابع: “في السنوات الخمس الأخيرة كان هدفنا الفوز الدوري وقد حققنا هدفنا، ولكن الآن نركز على دوري أبطال آسيا، وسنبدأ ذلك من الموسم الجاري، فنحن مؤهلون للمنافسة”.

وأضاف: “مواجهتنا أمام برشلونة الإسبانية كانت فرصة كبيرة للمشاهد العربي أن يرى برشلونة يلعب في أراض عربية، إنه الفريق الأفضل في السنوات العشر الأخيرة”.