الجاسم وفيتفا وعواجي ينعشون تدريبات الأهلي

واصل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، تحضيراته لمباراة الجولة الثامنة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين عندما يلاقي نظيره الفيصلي الخميس المقبل على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة.

وأجرى الفريق مرانه مساء اليوم بقيادة المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف وعمد الأخير إلى تكثيف النواحي التكتيكية واللياقية قبل أن يختتم الحصة التدريبية بمناورة فنية.

فيما شارك الثلاثي تيسير الجاسم وعلي عواجي واليوناني جيانيس فيتفاتزيدس في أجزاء من التدريبات، حيث استكمل اللاعبين برامجهم التأهيلية رفقة أخصائي الإعداد البدني الكابتن إبراهيم إسماعيل.

وشهدت التدريبات حضور ومتابعة عضو مجلس الإدارة أمين صندوق النادي الأستاذ وضاح بخش بتواجد المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم باسم أبوداود.