الجبال يكثف التدريبات اللياقية للاعبي الفتح

الجبال يكثف التدريبات اللياقية للاعبي الفتح
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للكاتب :الجماهير    |    1 مشاهدة
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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تحضيراته لمواجهته القادمة والتي يستضيف فيها فريق الاتفاق يوم الجمعة القادم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وخضع لاعبو الفريق في تدريبات اليوم الثلاثاء التي أقيمت على الاستاد الرياضي لتمارين لياقية مكثفة عبر محطات متنوعة وموزعة على كامل مساحة الملعب، بعد ذلك قسم المدير الفني للفريق السيد فتحي الجبال اللاعبين إلى مجموعتين أجرى من خلالهما مناورة على كامل مساحة الملعب طبق فيها اللاعبون العديد من الجمل التكتيكية لتختتم بعدها التدريبات بتمارين الإطالة.

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نشرت فى : الأخبار المحلية

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