الجماهير للاعبي الفتح: سنبقى معكم صامدون

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مساء اليوم الجمعة تدريباته على ملعبه الرئيسي استعداداً لمواجهته القادمة والتي يحل فيها ضيفاً على فريق الأهلي يوم السبت مابعد القادم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ” الجوهرة ” ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من دوري جميل السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وبدأ المدير الفني للفريق السيد فتحي الجبال تدريبات اليوم بتمارين الاحماء بإستخدام الاقماع بعد ذلك أجرى العديد من التمارين التكتيكية التي ركزت على تناقل الكرة وإستغلال المساحات لتمريرها وكذلك الربط بين خطوط الفريق لبناء الهجمة من الخلف لتختتم بعد ذلك التدريبات بتمارين الإطالة.

الجدير بالذكر شهدت الحصة التدريبية حضور جماهيري معلنين في الوقت نفسه عن وقوفهم ومساندتهم لفريقهم ولاعبيه بلافته رفعوها بعنوان ” سنبقى معكم صامدون ”.