الحبسي يحتفل ببعثة الهلال في مسقط

أقام العماني علي الحبسي حارس مرمى نادي الهلال ، مأدبة عشاء لبعثة الفريق بحضور رئيس النادي الأمير نواف بن سعد والجهاز الاداري والفني بقيادة رامون دياز.

وجاء احتفاء الحبسي بالبعثة الهلالية بعد التأهل لنهائي أبطال آسيا عقب التعادل اليوم الثلاثاء، أمام بيرسبوليس الإيراني (2-2)، في اللقاء الذي أقيم على مجمع السلطان قابوس بالعاصمة العمانية مسقط.

وحقق الهلال السعودي الفوز على بيرسبوليس الإيراني في مباراة الذهاب، التي أقيمت بالإمارات برباعية نظيفة، ليتأهل للمباراة النهائية بمجموع المباراتين (6-2).

وقدم الحبسي التهنئة لنادي الهلال، وغرد على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلا: “بماء الورد وبرائحة اللبان العُماني مسقط تزف الزعيم الهلالي إلى النهائي الآسيوي”. وكان الحارس الدولي قاد تشجيع الفريق السعودي من المدرجات، بعد استبعاده من التشكيلة الآسيوية بقرار من المدير الفني دياز الذي فضل الاستفادة من المهاجم الأوروجواياني تيروس بدلا من حارس المرمى.