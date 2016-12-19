الخليج يستعد للفيصلي بتدريبات تكتيكية

وافقت إدارة فريق الخليج لكرة القدم على طلب المحترف البرازيلي جاديسون دي سانتوس بمنحه إجازة من يوم غداً الثلاثاء وحتى 13 يناير المقبل وذلك تقديراً لظروفه العائلية الصعبة وبالتالي سيغيب سانتوس عن الخليج في مباراة الفيصلي لإقافه بداعي البطاقات الصفراء إلى جانب مباراة الاتحاد المقبلة على أن ينتظم مع تدريبات الخليج في فترة توقف الدوري التحضيرية للدور الثاني لدوري جميل.

ميدانياً واصل فريق الخليج تدريباته اليوم ( الاثنين ) على ملعبه بسيهات تحضيراً لمواجهة الفيصلي مساء الخميس المقبل في الراكة ضمن منافسات الجولة الـ 13 لدوري جميل للمحترفين تحت قيادة التونسي جلال قادري المدير الفني للفريق الذي عقد إجتماع فني مع اللاعبين بحضور حسين الصادق المشرف العام على الفريق قبل أن يجري حصته الميدانية والتي تركزت على النواحي الفنية بتطبيق اللاعبين عدد من الجمل الفنية ثم المناورة التكتيكية على ثلثي الملعب واختتم بتدريب خاص للاعبي وسط ومهاجمي الفريق.