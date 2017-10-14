الخليفي يواجه عقوبة الإيقاف من أي منصب رياضي

ينتظر رئيس نادى باريس سان جيرمان الفرنسى، القطرى ناصر الخليفى، عقوبات مشددة من الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، بالإضافة إلى عقوبات من القضاء السويسرى، بعد كشف تورطه فى العديد من قضايا الفساد، الخاصة بمنحه رشى لمسؤولى”فيفا” من أجل الحصول على حقوق بث مباريات كأس العالم عام “2018، 2022، 2026 و2030″، لشركة بى إن سبورتس التى يملكها رجل الأعمال القطرى.

وذكر موقع فوت ميركاتو الفرنسى، أن “الخليفى يواجه خطر الإيقاف مدى الحياة من أى منصب يتعلق بكرة القدم، بالإضافة إلى احتمالية معاقبته بالسجن المشدد من القضاء السويسرى، بعد اكتشاف قضايا الفساد المتعلقة بالحصول على حقوق بث مونديال كأس العالم”.

وسيكون الحكم فى قضية الخليفى من قبل لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، ومن المتوقع أن يعاقب بالإيقاف المؤقت فى البداية، ثم الإيقاف مدى الحياة من تولى أى منصب يتعلق بكرة القدم.

وتستمر أيضاً محاكمة الخليفى من القضاء السويسرى، حيث أعلن مكتب المدعى العام السويسرى، الخميس، أنه فتح تحقيقاً بحق الخليفى وجيروم فالكى الأمين العام السابق للاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، على خلفية شبهات فساد فى منح حقوق بث مباريات المونديال، موضحا أن التهم تشمل رشوة أفراد، والاحتيال وتزوير المستندات.