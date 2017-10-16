الدنماركي إريكسن: توتنهام لا يخشى ريال مدريد

قال لاعب وسط توتنهام، الدنماركي كريستيان إريكسن، إن فريقه يملك إمكانات كبيرة ولا يخشى مواجهة ريال مدريد في إسبانيا الأربعاء، بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل الدولي الدنماركي هدف الفوز 1-0 على بورنموث في الدوري الممتاز السبت، ويسعى لتقديم مباراة قوية أخرى أمام بطل أوروبا في سانتياغو برنابيو.

وقال إريكسن لوسائل إعلام بريطانية: “تحتاج إلى لاعبين ممتازين وإلى الثقة. أعتقد أننا نملكهما معاً ولا نخشى ريال مدريد”.

وتابع: “لم أحقق أي انتصار هناك حتى الآن، ولذلك نحتاج إلى تغيير بعض الأمور. إنه ملعب مميز في مكان مميز”.

وأضاف: “اللعب أمام ريال يحمل مذاقاً خاصاً دائماً لأي لاعب كرة قدم، بسبب تاريخه الطويل والنجوم التي يملكها، ولذلك سيكون اختباراً جيداً لنا لنقف على مدى تطورنا”.

وسيسعى توتنهام، الذي يتساوى بـ6 نقاط مع ريال في صدارة المجموعة الثامنة، للثأر من هزيمته 0-4 في آخر مرة التقى فيها الفريقان في مدريد في موسم 2010-2011.

وانتقل لاعبان كانا ضمن تشكيلة توتنهام في هذه الخسارة وهما غاريث بيل ولوكا مودريتش إلى العملاق الإسباني، بينما أصبح توتنهام يفاخر ببطل جديد هو هاري كين.