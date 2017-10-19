الدوري الإنجليزي: ليفربول يصطدم بتوتنهام في مواجهة نارية

الدوري الإنجليزي: ليفربول يصطدم بتوتنهام في مواجهة نارية
نشر فى
للكاتب :الجماهير - د ب أ    |    1 مشاهدة
  • تكبير الخط
  • تصغير الخط
  • الحجم الاصلى
تتوجه الأنظار إلى مواجهتين مثيرتين بين فريقين من ليفربول في مواجهة فريقين من شمال لندن، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويخرج ليفربول لمواجهة توتنهام، فيما يستضيف إيفرتون فريق آرسنال الأحد المقبل، إذ يتطلع ثلاثة من هذه الأندية لتقليص الفارق مع مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في القمة، بينما يحلم الطرف الرابع لتحقيق الفوز من أجل تصحيح أوضاعه.

وخسر توتنهام وليفربول مرة واحدة فقط منذ بداية الموسم، لكن يفصل بينهما خمسة مراكز في جدول الترتيب، إذ تعادل ليفربول أربع مرات في أول ثمان جولات من المسابقة.

ويحتل توتنهام المركز الثالث برصيد 17 نقطة، بفارق خمس نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر وبفارق أربع نقاط أمام ليفربول صاحب المركز الثامن.

وقدم الفريقان أداء مذهلاً في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي، إذ تعادل توتنهام مع مضيفه ريال مدريد الإسباني حامل اللقب 1-1، فيما اكتسح ليفربول مضيفه ماريبور 7-0.

آرسنال لإستعادة الكيان
ويتطلع آرسنال صاحب المركز السادس للعودة إلى مساره الطبيعي من خلال المواجهة التي تجمعه بمضيفه إيفرتون، الذي حقق فوزاً واحداً فقط، ليقبع في منطقة الخطر.

وخسر آرسنال على ملعب واتفورد 1-2، وهو ما أثر بالسلب على معنويات اللاعبين.

صراع قطبي مانشستر
ويتطلع مانشستر سيتي لمواصلة مسيرته المذهلة عندما يستضيف بيرنلي السبت المقبل.

وحقق سيتي سبعة انتصارات وتعادل مرة واحدة في أول ثمان جولات من الموسم، مسجلاً 29 هدفاً، واهتزت شباكه أربع مرات فقط، ليحتل الصدارة بفارق نقطتين عن جاره مانشستر يونايتد.

وخسر بيرنلي مرة واحدة فقط ويحتل المركز السابع بين آرسنال وليفربول.

ويبحث مانشستر يونايتد عن مواصلة الضغط على سيتي في الصدارة، عندما يخرج لملاقاة هادرسفيلد، في الوقت الذي يتطلع فيه واتفورد لتحقيق مفاجأة جديدة عبر الفوز على ملعب تشيلسي حامل اللقب.

وصعد واتفورد إلى المركز الرابع بعد فوزه على آرسنال متفوقاً بفارق نقطتين على تشيلسي.

وتنطلق الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي غداً الجمعة بمباراة ويست هام يونايتد مع برايتون.

ويلتقي يوم السبت نيوكاسل مع كريستال بالاس وبورنموث مع ستوك سيتي وسوانزي مع ليستر سيتي ووست بروميتش ألبيون مع ساوثامبتون.

Be Sociable, Share!
نشرت فى : الأخبار العالمية، ليفربول

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

شاهد ايضا