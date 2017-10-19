الدوري الإنجليزي: ليفربول يصطدم بتوتنهام في مواجهة نارية

وخسر توتنهام وليفربول مرة واحدة فقط منذ بداية الموسم، لكن يفصل بينهما خمسة مراكز في جدول الترتيب، إذ تعادل ليفربول أربع مرات في أول ثمان جولات من المسابقة.
ويحتل توتنهام المركز الثالث برصيد 17 نقطة، بفارق خمس نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر وبفارق أربع نقاط أمام ليفربول صاحب المركز الثامن.
وقدم الفريقان أداء مذهلاً في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي، إذ تعادل توتنهام مع مضيفه ريال مدريد الإسباني حامل اللقب 1-1، فيما اكتسح ليفربول مضيفه ماريبور 7-0.
آرسنال لإستعادة الكيان
ويتطلع آرسنال صاحب المركز السادس للعودة إلى مساره الطبيعي من خلال المواجهة التي تجمعه بمضيفه إيفرتون، الذي حقق فوزاً واحداً فقط، ليقبع في منطقة الخطر.
وخسر آرسنال على ملعب واتفورد 1-2، وهو ما أثر بالسلب على معنويات اللاعبين.
وحقق سيتي سبعة انتصارات وتعادل مرة واحدة في أول ثمان جولات من الموسم، مسجلاً 29 هدفاً، واهتزت شباكه أربع مرات فقط، ليحتل الصدارة بفارق نقطتين عن جاره مانشستر يونايتد.
وخسر بيرنلي مرة واحدة فقط ويحتل المركز السابع بين آرسنال وليفربول.
ويبحث مانشستر يونايتد عن مواصلة الضغط على سيتي في الصدارة، عندما يخرج لملاقاة هادرسفيلد، في الوقت الذي يتطلع فيه واتفورد لتحقيق مفاجأة جديدة عبر الفوز على ملعب تشيلسي حامل اللقب.
وصعد واتفورد إلى المركز الرابع بعد فوزه على آرسنال متفوقاً بفارق نقطتين على تشيلسي.
وتنطلق الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي غداً الجمعة بمباراة ويست هام يونايتد مع برايتون.
ويلتقي يوم السبت نيوكاسل مع كريستال بالاس وبورنموث مع ستوك سيتي وسوانزي مع ليستر سيتي ووست بروميتش ألبيون مع ساوثامبتون.