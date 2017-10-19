الدوري الإنجليزي: ليفربول يصطدم بتوتنهام في مواجهة نارية

تتوجه الأنظار إلى مواجهتين مثيرتين بين فريقين من ليفربول في مواجهة فريقين من شمال لندن، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويخرج ليفربول لمواجهة توتنهام، فيما يستضيف إيفرتون فريق آرسنال الأحد المقبل، إذ يتطلع ثلاثة من هذه الأندية لتقليص الفارق مع مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في القمة، بينما يحلم الطرف الرابع لتحقيق الفوز من أجل تصحيح أوضاعه.

وخسر توتنهام وليفربول مرة واحدة فقط منذ بداية الموسم، لكن يفصل بينهما خمسة مراكز في جدول الترتيب، إذ تعادل ليفربول أربع مرات في أول ثمان جولات من المسابقة.

ويحتل توتنهام المركز الثالث برصيد 17 نقطة، بفارق خمس نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر وبفارق أربع نقاط أمام ليفربول صاحب المركز الثامن.

وقدم الفريقان أداء مذهلاً في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي، إذ تعادل توتنهام مع مضيفه ريال مدريد الإسباني حامل اللقب 1-1، فيما اكتسح ليفربول مضيفه ماريبور 7-0.

آرسنال لإستعادة الكيان

ويتطلع آرسنال صاحب المركز السادس للعودة إلى مساره الطبيعي من خلال المواجهة التي تجمعه بمضيفه إيفرتون، الذي حقق فوزاً واحداً فقط، ليقبع في منطقة الخطر.

وخسر آرسنال على ملعب واتفورد 1-2، وهو ما أثر بالسلب على معنويات اللاعبين.