الدوري الإيطالي في إنتظار تغييرات كبيرة في فرق المقدمة

يتطلع نادي نابولي للحفاظ على موقعه في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم من خلال الموقعة الكلاسيكية التي تجمعه بمضيفه روما غداً السبت، ضمن الجولة الثامنة من المسابقة.

وحقق نابولي 7 انتصارات متتالية ليتصدر الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة، بفارق نقطتين أمام يوفنتوس حامل اللقب، والذي تعرض إثنين من لاعبيه للإصابة في تصفيات كأس العالم.

وقال رئيس نابولي أورليو دي لاورنتيس: “سيكون اختباراً صعباً، لكني لا أعتبر مواجهة روما حاسمة في محصلة الموسم”.

وأضاف: “المشكلة أن المباراة تأتي بعد فترة التوقف الدولية وينبغي أن نستعد بحذر، اللاعبون عادوا مرهقين ومستنزفين”.

وفي الوقت الذي يخوض فيه نابولي المباراة بصفوف مكتملة، فإن روما يفتقد جهود المهاجم ستيفان شعرواي الذي تعرض للإصابة مع المنتخب الإيطالي ولكن لاعب الوسط لورينزو بيليغريني سيعود من الإصابة.

ويفتقد يوفنتوس جهود المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش والمدافع الإيطالي المخضرم أندريا بارزالي بسبب الإصابة، غداً السبت، خلال المباراة أمام لاتسيو صاحب المركز الرابع، والذي فاز على يوفنتوس 3-2 في كأس السوبر الإيطالي في أغسطس (آب) الماضي.

وخاض فيديريكو بيرنارديسكي مباراته الدولية رقم 12 مع منتخب إيطاليا في المواجهة أمام مقدونيا التي انتهت بالتعادل 1-1، ويستعد الآن لتسجيل ظهوره الأول مع يوفنتوس أمام لاتسيو، بعد انتقاله للفريق من صفوف فيورنتينا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال بيرنارديسكي: “من الرائع مشاهدة الفرق الكبيرة تواجه بعضها البعض، بالتأكيد هي مباراة وندرك تماماً مدى قوة لاتسيو”.

وأضاف: “إنهم يضعون لأنفسهم أهدافاً كبيرة ويخوضون المواجهة أمامنا بعد أن حققوا نتائج جيدة في الموسم الماضي، وساروا على نفس النهج في الموسم الحالي، ستكون مباراة رائعة ولكننا مستعدون”.

ويمتلك لاتسيو 16 نقطة بفارق 3 نقاط خلف يوفنتوس وإنتر ميلان، الذي يختتم الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي يوم الأحد، بقمة مع غريمه التقليدي ميلان، الذي يمتلك 12 نقطة، في مواجهة الديربي بينهما.

ويركز سمير هاندانوفيتش حارس إنتر ميلان الذي اعتزل اللعب الدولي مع منتخب سلوفينيا في 2016، على مواجهة الديربي بعد خروج بلاده من سباق التأهل للمونديال.

وقال هاندانوفيتش: “الكثير من زملائي حققوا نتائج إيجابية مع منتخباتهم الوطنية، هذا سيعطينا دفعة إضافية، الشيء الأهم أنهم حصلوا على فترة راحة وسيكونوا في حالة جيدة”.

المواجهة على ملعب سان سيرو ستكون فرصة جيدة لميلان الذي تراجع للمركز السابع بعد الهزيمة أمام سامبدوريا وروما.

ويلتقي الأحد فيورنتينا مع أودينيزي وبولونيا مع سبال وكالياري مع جنوى وكروتوني مع تورينو وسامبدوريا مع أتالانتا وساسولو مع كييفو.

وتختتم الجولة 8 من الدوري الإيطالي يوم الإثنين بمباراة فيرونا مع بينيفينتو.