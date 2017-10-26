الرائد ينتفض بخماسية في شباك الباطن

انتزع الرائد، انتصاره الأول في الدوري السعودي هذا الموسم، عقب فوزه الكبير 5-1، على مضيفه الباطن، اليوم الخميس، في المرحلة الثامنة للمسابقة.

وارتفع رصيد الرائد إلى 5 نقاط، ليرتقي إلى المركز قبل الأخير مؤقتا، لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما تجمد رصيد الباطن، عند 13 نقطة في المركز الخامس مؤقتا.

تقدم الباطن بهدف مبكر، حمل توقيع جورج بيريرا دا سيلفا في الدقيقة الثانية، وتعادل صقر عطيف للرائد في الدقيقة 13.

وأضاف إسماعيل بانجورا الهدفين الثاني والثالث للرائد في الدقيقتين 19 و30، فيما أحرز دانييل أمورا الهدف الرابع في الدقيقة 42. واختتم النجم المصري المخضرم محمود عبدالرازق (شيكابالا) مهرجان الأهداف، بتسجيله الهدف الخامس للرائد في الدقيقة 67 من ركلة جزاء.