الرويلي والمطيري يشاركان في ختام معسكر الفيحاء

إختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء معسكره الإعدادي الذي استمر لمدة أسبوع بمدينة الرياض استثماراً لفترة توقف الدوري بغرض التحضير بشكل مكثف لعودة المنافسات حيث سيلتقي الفيحاء نظيره الفيصلي السبت المقبل على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية بمحافظة المجمعة ضمن الجولة السادسة من دوري المحترفين السعودي.

وقد أجرى الفريق تمرينه الأخير في المعسكر مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز وفي بداية التمرين عقد السيد جالكا اجتماعاً مع اللاعبين أعقبه تمارين الإحماء والتمارين اللياقية تحت إشراف السيد خوليان خيمينيز مدرب اللياقة ، بعد ذلك أدى اللاعبين مجموعة متنوعة من التمارين الفنية والتكتيكية تمثلت في التمريرات القصيرة والتحرك بدون كرة وخلق المساحات ونقل اللعب على الأطراف ولعب الكرات العرضية.

وفي الوقت ذاته أجرى ثلاثي حراسة المرمى تمارينهم الخاصة تحت إشراف السيد رادوا جبريل مدرب الحراس ،فيما ختم السيد جالكا التمرين بمناورة على كامل الملعب نفذ خلالها عدد من الجمل التكتيكية أشرك فيها جميع اللاعبين وشهدت عدة توقفات لتصحيح الأخطاء.

شهد تمرين اليوم انضمام الثنائي الدولي عبدالمجيد الرويلي وعبدالله المطيري بعد فراغهما من المشاركة مع المنتخب الوطني ، فيما واصل معتز تمبكتي وحمد هوساوي برنامجهما التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي.

من جهة أخرى عادت بعثة الفريق إلى المجمعة حيث سيجري الفريق تمرينه غداً الخميس على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية الرديف وقد قرر المدير الفني السيد كونستانتين جالكا إغلاق التمرين أمام الجمهور والإعلام.