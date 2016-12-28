الزمالك يواجه الأهلي في ديربي مصري مثير

وسط أجواء شتوية تأتي القمة 113 بين قطبي الكرة المصرية الزمالك والأهلي التي يحتضنها ملعب بتروسبورت غداً الخميس، ضمن منافسات الجولة 17 للدوري الممتاز لتلهب ختام الدور الأول للمسابقة المحلية الأكبر في مصر وصاحبة الجماهيرية العريضة في الوطن العربي والقارة السمراء.

وجمعت قطبي الكرة المصرية 112 مباراة قمة بمسابقة الدوري الممتاز فقط فاز الأحمر في 40 مقابل 25 للأبيض وانتهت 47 مباراة بالتعادل.

والتقى الفريقان على مدار تاريخهما في 170 مباراة (112 مباراة في الدوري و31 بكأس مصر و4 مرات بالسوبر المصري و8 مباريات بدوري أبطال أفريقيا ومرة وحيدة بالسوبر الأفريقي فيما التقيا ودياً 16 مرة) فاز أبناء الجزيرة في 70 مباراة مقابل 41 لأبناء ميت عقبة وانتهت 59 مواجهة بالتعادل.

ويعد عماد متعب نجم الأهلي ومنتخب مصر هو الاسم الوحيد من هدافي القمة على مدار تاريخها المقيد في قائمة الديربي 113 حيث يحتل المركز الرابع في قائمة هدافي ديربي القاهرة برصيد 10 أهداف أمامه محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق بـ13 هدفاً ويأتي النجم مصطفى طاهر الذي لعب قديماً للقطبين ثانياً برصيد 15 هدفاً للأهلي والزمالك فيما يعتلي القائمة عبد الكريم صقر الذي لعب للقطبين أيضاً وسجل 17 هدفاً بزي الأهلي والزمالك.

ويعد ديربي القاهرة رقم 113 الصدام الأول بين الثنائي محمد حلمي المدير الفني للزمالك وحسام البدري المدير الفني للأهلي على الرغم من أن كلاهما خاض مباريات قمة لكن أمام مدربين آخرين.

ولعب حلمي المدير الفني للزمالك مباراة قمة وحيدة الموسم المنقضي في ختام الدوري أمام الهولندي مارتن يول المدير الفني للشياطين وقتها وانتهت بالتعادل السلبي.

أما البدري فخاض 6 مباريات قمة كمدير فني لبطل القرن حيث بدأت قيادته للأحمر في ديربي القاهرة في موسم 2006 / 2007 حين تولى قيادة الأهلي بعد سفر البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني وقتها لقضاء إجازة بعد الحصول على الدوري وضمان الدرع ومنح البرتغالي صلاحيات المدير الفني للبدري في المباراة التي خسر فيها بهدفين دون رد للزمالك.

ويبقى ديربي العاصمة المصرية رقم 113 الصدام الأول بين البدري وحلمي وجهاً لوجه حيث ينتمي كلا المدربين لمدرسة اللعب الجماعي وطريقتهما التكتيكية لا تتغير عن الاعتماد على 4 في خط الدفاع أمامهما محورا ارتكاز وثلاثة لاعبين في الثلث الهجومي وأمامهما رأس حربة صريح.

وتولى حلمي قيادة الأبيض في الولاية الثانية له خلال المباريات الثماني الأخيرة بالمسابقة فاز في 6 مباريات وتعادل في مباراتين وسجل أبناء ميت عقبة تحت قيادته 12 هدفاً واستقبلت شباكهم هدفاً وحيداً.

أما البدري فقاد الأهلي في 16 مباراة بالدوري فاز في 13 وتعادل في 3 مباريات ولم يهزم أيضاً وسجل الشياطين 28 هدفاً واهتزت شباكهم 4 مرات فقط.