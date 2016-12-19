الزيد يناقش برامج منتخبي البراعم والناشئين

عقد المشرف العام على المنتخبات السنية عضو مجلس ادارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم اللواء خالد الزيد اجتماعا اليوم الاثنين بحضور مدير المنتخبات السنية الاستاذ عبدالله المصيليخ مع الاجهزة الادارية والفنية لمنتخبي البراعم والناشئين وذلك في محافظة جدة، لمناقشة البرامج التحضيرية للمنتخبات والتجمعات الداخلية والمعسكرات الخارجية والتطرق إلى خوض تلك المنتخبات لبطولات دولية ودية استعدادا للمشاركات في البطولات الخليجية والقارية.

وحضر الاجتماع مدرب منتخب البراعم الوطني محمد امين حيدر ومدرب منتخب الناشئين محمد العبدلي إلى جانب مدير منتخب الناشئين قاسم الطيب.

من جهته، أكد اللواء خالد الزيد ان الاجتماع يأتي بعد الموافقة على البرامج من قبل مجلس ادارة الاتحاد السعودي لكرة القدم والتطرق إلى آلية تنفيذها على أرض الواقع إلى جانب تذليل كافة العقبات أمام المنتخبات السنية لتظهر بالمظهر المشرف في كافة الاستحقاقات الخارجية واستمرارية النجاح.