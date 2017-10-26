السماح لرؤساء الأندية بالمرور عبر المضمار للوصول لغرف تبديل الملابس

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم، السماح لرؤوساء الأندية بالمرور عبر المضمار للوصول لغرف تبديل الملابس في الملاعب التي تتواجد فيها الغرف في الجهة المقابلة للمنصة، وذلك بحسب ما نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم الخميس.

وجاء قرار اتحاد القدم “سعيا منه لتسهيل عملية انتقال رؤوساء الأندية من المنصة الرئيسية إلى غرف تبديل الملابس خلال المباريات امتثالا للقرار الذي يمنع نزولهم للملعب”.

ويؤكد الاتحاد السعودي بأن “سماحه بالمرور من خلال مضمار الملعب لا يلغي أياً من مضامين قرار السابق بعد السماح بالجلوس على مقاعد البدلاء، والنزول لأرضية الملعب، سواء قبل المباراة أو بين شوطيها أو في نهايتها”.