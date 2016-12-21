السنغالي ماني: ليفربول لن يتأثر بمشاركتي في الأمم الأفريقية

أكد ساديو ماني، أن ليفربول لن يتأثر بمشاركته مع منتخب السنغال في كأس الأمم الأفريقية، مشيراً إلى أن الفريق يملك العديد من اللاعبين المميزين.

وسجل ماني الذي انضم لليفربول من ساوثامبتون قبل انطلاق الموسم الجاري، هدف الفوز على إيفرتون في الدوري الإنجليزي، ويتصدر قائمة هدافي ناديه برصيد 8 أهداف.

وقال ماني لوسائل إعلام بريطانية: “لن يكون من السهل بالنسبة لي الذهاب مع السنغال، كنت أود مواصلة اللعب مع زملائي لكن الفريق يتفهم الأمر لأنها بلادي وهذا حلمي”.

وأضاف: “سيبقى الفريق كما هو بدوني وربما أفضل”.

ويتبقى لماني 3 مباريات في الدوري مع ليفربول أمام ستوك سيتي، مانشستر سيتي، وسندرلاند، قبل السفر للالتحاق بتشكيلة السنغال.

وسيغيب ماني عن مباراتي مانشستر يونايتد، وسوانزي سيتي، وربما لن يلحق أيضاً بمباراة تشيلسي في 31 يناير.