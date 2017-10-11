الشباب يعقد جمعيته العمومية ويستعرض إنجازاته

عقد نادي الشباب مساء اليوم الأربعاء جمعيته العمومية (الاستثنائية)، وذلك برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبد الله القريني، وبحضور الأستاذ عبد العزيز العنزي مدير عام شؤون الأندية بالهيئة العامة للرياضة، ورئيس النادي الأسبق وعضو الشرف الأستاذ محمد جمعة الحربي، وأعضاء مجلس الإدارة ، وأعضاء الجمعية العمومية.

واستعرض أمين عام النادي الأستاذ أحمد العقيل التقرير الإداري والفني لفرق النادي المختلفة، بالإضافة إلى إنجازاتها خلال الموسم الرياضي المنصرم، مقدماً شكر إدارة النادي لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان الرئيس الفخري للنادي، وأعضاء الشرف صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن خالد بن سلطان، وصاحب السمو الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان على دعمهم اللامحدود للنادي.

كما ناقشت الجمعية العمومية القوائم المالية للنادي للموسم الرياضي (2016-2017م)، بالإضافة إلى ميزانيته التقديرية المتوقعة للموسم الرياضي (2017- 2018م).

وأوضح التقرير المالي أن إيرادات النادي كانت في الموسم الرياضي الماضي (33.378.116) مليون ريال، والمصروفات (94.549.214) مليون ريال، فيما بلغ العجز المالي (61.171.098) مليون ريال.

وفيما يتعلق بالميزانية التقديرية والمقترحة للموسم الرياضي (2017- 2018م)، كشف التقرير أن الإيرادات المتوقعة (96.678.666) مليون ريال، والمصروفات (91.528.996) مليون ريال، والفائض المتوقع (5.149.670) مليون ريال.