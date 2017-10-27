الشباب يكتفي بتعادل مع الفتح

فشل الشباب في تحقيق فوزه الأول، تحت قيادة مدربه كارينيو، وسقط في فخ التعادل أمام ضيفه الفتح، بهدف لكل منهما، في إطار الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.

وكان الفتح البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه البرازيلي جواو بيدرو في الدقيقة 46، بعد أن أخطأ عبد المجيد الصليهيم، في التمرير ليتسلم البرازيلي الكرة، ويقطع نصف الملعب بها، قبل أن يضعها من بين قدمي حارس الشباب، فاروق بن مصطفى، داخل الشباك.

وانتظر الشباب حتى الدقيقة 70 ليتمكن من التعديل عن طريق المدافع محمد سالم، عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

في المقابل حقق الفتح تعادله الثالث في البطولة، والثاني على التوالي، مواصلًا تفادي الهزيمة للمباراة السادسة على التوالي، حيث حقق 3 انتصارات و3 تعادلات، لكنه أضاع فرصة الارتقاء إلى المركز الثالث خلف الأهلي والهلال المتصدرين.

ورفع الشباب رصيده إلى 8 نقاط من 8 مباريات في المركز العاشر، فيما رفع الفتح رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس.