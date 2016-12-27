الشعلة ينتظم في تدريبات الخليج وقادري يفرض حصتين

دخل المهاجم علي الشعلة مساء اليوم ( الثلاثاء ) في تدريبات فريق الخليج الأول لكرة القدم والتي أقيمت على ملعب النادي بسيهات ، بعدما أنهى اللاعب إرتباطه مع الفيصلي تمهيداً لتوقيع العقد مع الخليج في صفقة انتقال حر وقد أبدى الشعلة جاهزيته البدنية والفنية من خلال الأداء الذي قدمه في الحصة المسائية.

وكان الفريق الخلجاوي قد أجرى تدريباته اليوم على فترتين صباحية ومسائية تحضيراً لمواجهة الاتحاد والتي ستجمعهما يوم الثلاثاء 3 يناير المقبل ضمن منافسات الجولة 15 لدوري جميل السعودي للمحترفين.

وتركز التدريب الصباحي على الجانب اللياقي ما بين الملعب على عدة محطات بالكرة وبين صالة الحديد لتقوية العضلات ، فيما اشتمل التدريب المسائي الذي قاده التونسي جلال قادري على الجانب التكتيكي من خلال تطبيق اللاعبين عدد من الجمل الفنية واختتم بمناورة على ثلثي الملعب لاختبار قدرات الثنائي الأجنبي الليبي محمد صولة والمالي عبد الحي ديارا.

ومن المقرر أن يكتفي الخليج تدريباته اليوم بفترة صباحية على أن يمنح اللاعبين راحة مسائية للتحضير لمواجهة الاتحاد.