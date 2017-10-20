الشهري يسجل رقما قياسيا في الدوري السعودي

تمكن يحيى الشهري، لاعب خط وسط فريق النصر، من معادلة الرقم الخاص بالبرازيلي كماتشو، لاعب الأهلي والشباب السابق، كأكثر اللاعبين صنعا للأهداف في تاريخ الدوري السعودي.

ونجح يحيى الشهري في الوصول إلى صناعة 43 هدفا، بعدما صنع هدفي النصر اليوم في مرمى فريق أحد، في المباراة التي جمعت بينهما في المدينة المنورة، ضمن الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

ودخل الشهري بديلا في شوط المباراة الثاني، ومن أول لمسة مرر كرة سجل منها محمد السهلاوي الهدف الأول، وأرسل كرة أخرى للبرازيلي ليوناردو بيريرا، الذي سجل منها هدف التعادل.

وتعتبر هذه المرة الثانية فقط، التي يصنع فيها الشهري هدفين في مباراة واحدة مع النصر، بدوري المحترفين، والأولى منذ 14 سبتمبر 2013، عندما فعلها أمام النهضة بالجولة الثالثة من موسم 2013- 2014. وفاز النصر بتلك المباراة 4-1، وساهم الشهري في الرباعية بصناعة هدفين لعبد الرحيم الجيزاوي وعمر هوساوي. أما مع فريقه السابق، الاتفاق، ففعلها الشهري 3 مرات في دوري المحترفين. الأولى خلال فوز الاتفاق بثلاثية نظيفة على فريقه الحالي النصر، ضمن الجولة الـ24 من موسم 2010- 2011، فصنع هدفين للأرجنتيني سيباستيان تيجالي، وعبد المطلب الطريدي. والثانية كانت أمام الهلال في تعادل الفريقين 2-2 ضمن الجولة الـ13، من موسم 2011- 2012، وصنع الشهري الهدفين لزميليه يحيى عتين وحمد الحمد. أما الثالثة فكانت أمام الفيصلي، عندما فاز الاتفاق بنتيجة 3-2 ضمن الجولة الـ19 من موسم 2012- 2013، حين صنع هدفين لزميليه علي الزبيدي ويوسف السالم.