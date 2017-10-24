الصحافة الإسبانية: ريال مدريد يهيمن على جوائز الأفضل

أبرزت الصحف الإسبانية الصادرة اليوم الثلاثاء هيمنة ريال مدريد على جوائز “الأفضل”، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، التي تم تسليمها أمس الإثنين في لندن.

وفاز البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب لعام 2017 للمرة الثانية على التوالي، فيما حصد زين الدين زيدان جائزة “الأفضل” لأحسن مدير فني، بعدما قاد الريال للفوز بألقاب الليغا والسوبر المحلي في إسبانيا، ودوري الأبطال والسوبر الأوروبي قارياً.

واختير 5 من لاعبي الريال ضمن التشيكلة المثالية لـ”فيفا” لعام 2017 وهم: الإسباني سيرجيو راموس والبرازيلي مارسيلو (خط الدفاع)، والكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس (خط الوسط) والبرتغالي كريستيانو رونالدو في الهجوم.

ونشرت صحيفة “آس” على غلافها اليوم صورة لزيدان وكريستيانو وهما يمسكان جائزتيهما، مصحوبة بعنوان “ريال مدريد هو الأفضل” وأبرزت في عنوان فرعي اختيار 5 من لاعب الميرينغي ضمن التشيكلة المثالية لـ”فيفا”.

أما “ماركا” فاختارت صورة للفائزين من الملكي يتوسطهم رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، مبرزة هيمنة الريال على جوائز الأفضل.

ونشرت الصحيفة التصريحات التي قالها كريستيانو بعد حصوله على الجائزة، حيث توجه بالشكر لزملائه في الريال والمنتخب البرتغالي وأبرز أن هدفه هو التتويج ببطولات جماعية وفردية أيضاً.

كما أهدى الجائزة لأسرته وأصدقائه وأبنائه بمن فيهم الطفل الذي ينتظر ولادته في غضون أشهر من رفيقته العاطفية، جورجينا رودريغز.

وأضاف “الدون”: “أشكر كل من صوتوا لي وليو ونيمار لوجودهما هنا. وكذلك مشجعي ريال مدريد ومدربي ورئيس النادي وكل من ساعدوني هذا العام”.

كما أكد: “أنا لا أتنافس مع ميسي، أتنافس لأصبح الأفضل ولأتوج بالألقاب.. لكنني أقول إن حقبة ميسي-كريستيانو لم تنته، بل إنها بدأت لتوها”.

أما صحيفة “موندو ديبورتيفو” فنشرت على غلافها صورة للتشكيلة المثالية لفيفا وتطرقت لفوز “صاروخ ماديرا” بجائزة أفضل لاعب.

فيما تجاهلت “سبورت” الأمر ونشرت على غلافها صورة للاعبين ناشئين من برشلونة وأبرزت استدعاء مدرب البرسا، إرنستو فالفيردي، لـ4 من لاعبي الفريق الرديف لمواجهة كأس الملك المقبلة، بينما تطرقت لجوائز الأفضل في جانب صغير أعلى غلافها بعنوان “كريستيانو ومارتينس” أفضل لاعب ولاعبة لعام 2017.