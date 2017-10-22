الصنيع يجتمع بلاعبي الاتحاد بعد خسارة الديربي

اجتمع رئيس الاتحاد حمد بن سليمان الصنيع قبل بمدرب الفريق التشيلي لويس سييرا بحضور إداري الفريق الكابتن أسامة المولد لمناقشة أسباب الخسارة في المباراة الماضية وتحضيرات الفريق للمرحلة المقبلة, ثم اجتمع رئيس النادي مع اللاعبين في غرفة الملابس حيث اتسم الاجتماع بالصراحة والمسؤولية من الجميع من أجل تقييم الوضع ومراجعة الحسابات قبل المباريات المقبلة التي لا تقبل إطلاقا المزيد من التفريط في النقاط.

ثم انطلق التدريب الذي وجه فيه المدرب الذين شاركوا في لقاء الغد بتأدية التمارين الاسترجاعية فيما أجرى باقي اللاعبين تدريباتهم الاعتيادية التي تأتي في إطار التحضير لمواجهة فريق القادسية يوم الأربعاء المقبل ضمن الجولة الثامنة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.