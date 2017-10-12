العابد يواصل التأهيل .. والدوليون يشاركون في التدريبات

استأنف الهلال مساء اليوم الخميس تدريباته الاعتيادية؛ بعد أن تمتّع اللاعبون براحة يوم أمس الأربعاء، حيث تركّزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية، إذ طبّق الجهاز الفني -في بداية المران- تدريبات الاستحواذ على الكرة، والتمرير الدقيق، عمد بعدها مدير الجهاز الفني الأرجنتيني “رامون دياز” إلى تطبيق تدريبات فنية متنوّعة، تلاها مناورة على نصف مساحة الملعب، اختتمها الجهاز الفني بتدريبات تفكيك العضلات، فيما واصل اللاعب “نواف العابد” برنامجه التأهيلي”.

تواجد اللاعبون الدوليون مساء اليوم في تدريبات الفريق؛ وذلك بعد فراغهم من المشاركة الدولية، حيث شهدت التدريبات الجماعية مشاركة السداسي “علي الحبسي، عبدالله الحافظ، عبدالله الزوري، متعب المفرج، عبدالله عطيف ومحمد كنو” فيما أدى البقية تدريبات استرجاعية في صالة الإعداد البدني.

من جهته، يواصل الفريق في تمام الساعة السادسة من مساء يوم غد الجمعة تدريباته تحضيرًا لمواجهة “بيروزي الإيراني”.

وفي سياق متصل، قدم الحارس علي الحبسي حلوى عمانية لمحمد الشلهوب بمناسبة قدوم مولودته “عزيزة”.